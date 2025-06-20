Карлос Алькарас — о травяном сезоне: стараюсь адаптировать игру как можно лучше

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как проходит адаптация к игре на травяном покрытии в сезоне-2025.

«Чувствую себя очень хорошо, честно. Последние три матча были на разных покрытиях, так что я просто стараюсь адаптировать свою игру как можно лучше. Всё идёт отлично. Чем больше выигрываю — тем больше уверенности. Конечно, есть вещи, которые можно улучшить, особенно на траве, но я доволен тем, как складываются последние дни», – приводит слова Алькараса Punto de Break.

В полуфинале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сразится с победителем встречи между датчанином Хольгером Руне и испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.