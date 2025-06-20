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Карлос Алькарас — о восстановлении после матчей: команда делает всё, чтобы я был готов

Карлос Алькарас — о восстановлении после матчей: команда делает всё, чтобы я был готов
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как проходит его восстановление после долгих матчей.

«Я уже бывал в таких ситуациях — отыграть три с половиной часа и выйти на корт на следующий день. У меня отличная команда, которая делает всё, чтобы я был готов. Сегодняшний поединок получился не таким физически тяжёлым, как предыдущий: у Артюра мощная подача, и не было затяжных розыгрышей. Так что я рад из-за того, как себя чувствовал», – приводит слова Алькараса Punto de Break.

Ранее во втором круге турнира в Лондоне Карлос Алькарас проводил матч с испанцем Хауме Мунаром (6:4, 6:7 (7:9), 7:5). Игра продлилась 3 часа 23 минуты.

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