Хольгер Руне неожиданно проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Лондоне
Поделиться
Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне не смог выйти в полуфинал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), уступив в матче 1/4 финала испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6.
Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
9
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 4
|6
51
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За время игры Роберто Баутиста-Агут выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 2 из 14 брейк-пойнтов. Хольгер Руне подал 11 эйсов, допустил семь двойных ошибок и не смог заработать за игру ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира в Лондоне Роберто Баутиста-Агут сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, который был сильнее француза Артура Риндеркнеша (7:5, 6:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:38
-
23:24
-
23:01
-
23:00
-
22:45
-
22:39
-
22:18
-
22:12
-
22:00
-
21:44
-
21:41
-
21:39
-
21:27
-
21:06
-
20:57
-
20:49
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:08
-
19:54
-
19:51
-
19:46
-
19:21
-
19:20
-
19:02
-
18:51
-
18:31
-
18:17
-
18:11
-
17:51
-
17:50
-
17:30