Хольгер Руне неожиданно проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Лондоне

Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне не смог выйти в полуфинал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), уступив в матче 1/4 финала испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За время игры Роберто Баутиста-Агут выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 2 из 14 брейк-пойнтов. Хольгер Руне подал 11 эйсов, допустил семь двойных ошибок и не смог заработать за игру ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Лондоне Роберто Баутиста-Агут сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, который был сильнее француза Артура Риндеркнеша (7:5, 6:4).