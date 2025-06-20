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Хольгер Руне — Роберто Баутиста-Агут, результат матча 20 июня 2025, счет 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6, 1/4 турнира АТР-500 в Лондоне

Хольгер Руне неожиданно проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Лондоне
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Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне не смог выйти в полуфинал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), уступив в матче 1/4 финала испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6.

Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 7 2
7 7 		6 4 6
         
Роберто Баутиста-Агут
51
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За время игры Роберто Баутиста-Агут выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 2 из 14 брейк-пойнтов. Хольгер Руне подал 11 эйсов, допустил семь двойных ошибок и не смог заработать за игру ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Лондоне Роберто Баутиста-Агут сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, который был сильнее француза Артура Риндеркнеша (7:5, 6:4).

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