Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сохраняет шансы попасть в топ-8 посева на Уимблдон-2025. Об этом стало известно после того, как девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту (51-й в рейтинге) в четвертьфинале турнира в Лондоне (Великобритания).

При этом, чтобы попасть в топ-8 посева, Даниилу Медведеву необходимо выиграть турнир ATP-500 в Галле (Германия). В лайв-рейтинге россиянин сейчас занимает девятое место (3290 очков). У Руне после поражения в Лондоне 3530 очков. В случае победы в Галле Даниил обойдёт Хольгера на 60 очков.

В полуфинале турнира в Галле Даниил Медведев встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.