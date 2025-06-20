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Даниил Медведев сохраняет шансы попасть в топ-8 посева на Уимблдон

Даниил Медведев сохраняет шансы попасть в топ-8 посева на Уимблдон
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сохраняет шансы попасть в топ-8 посева на Уимблдон-2025. Об этом стало известно после того, как девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту (51-й в рейтинге) в четвертьфинале турнира в Лондоне (Великобритания).

При этом, чтобы попасть в топ-8 посева, Даниилу Медведеву необходимо выиграть турнир ATP-500 в Галле (Германия). В лайв-рейтинге россиянин сейчас занимает девятое место (3290 очков). У Руне после поражения в Лондоне 3530 очков. В случае победы в Галле Даниил обойдёт Хольгера на 60 очков.

В полуфинале турнира в Галле Даниил Медведев встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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