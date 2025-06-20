Определились полуфиналисты турнира в АТР-500 в Лондоне

Сегодня, 20 июня, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне. 1/2 финала:

Карлос Алькарас (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания);

Иржи Легечка (Чехия) – Джек Дрейпер (Великобритания).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который одолел в финале итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 7:6 (10:8). Американец решил не принимать участие в розыгрыше турнира этого года.