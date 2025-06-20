Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфиналисты турнира в АТР-500 в Лондоне

Определились полуфиналисты турнира в АТР-500 в Лондоне
Комментарии

Сегодня, 20 июня, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне. 1/2 финала:

  • Карлос Алькарас (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания);
  • Иржи Легечка (Чехия) – Джек Дрейпер (Великобритания).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который одолел в финале итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 7:6 (10:8). Американец решил не принимать участие в розыгрыше турнира этого года.

Материалы по теме
Самсонова одержала 20-ю победу в сезоне. А Хачанов стал последним полуфиналистом Галле
Самсонова одержала 20-ю победу в сезоне. А Хачанов стал последним полуфиналистом Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android