Семикратный чемпион ТБШ рассказал, за счёт чего Шелтон добивается преимущества в матчах

Семикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» в парном разряде австралиец Джон Фицджеральд высказал мнение, почему другим теннисистам тяжело играть с американцем Беном Шелтоном.

«Я думаю, что, когда ты так подаёшь, никто не хочет играть против тебя. Быть левшой — это вообще несправедливое преимущество. Когда ты левша и подаёшь так мощно, это очень сложно нейтрализовать, особенно если ты просто правша без каких-то выдающихся талантов. Я бы не хотел выходить на корт против Бена Шелтона. С такой подачей, как у него, ты каждый раз просто борешься за сохранение своей подачи, а он может разбить твою — гейм за геймом. Его игра немного напоминает мне теннис прошлого. Его стиль как будто из времён 10–15-летней давности, но, возможно, в этом как раз и есть его сила», – приводит слова Фицджеральда We Love Tennis.

Ранее Бен Шелтон уступил в первом круге турнира АТР-500 в Лондоне, проходящего с 16 по 22 июня, французу Артуру Риндеркнешу (6:7 (5:7), 6:7 (4:7)).