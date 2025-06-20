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«Она очень хитрый игрок». Соболенко — о предстоящей встрече с Вондроушовой в Берлине

«Она очень хитрый игрок». Соболенко — о предстоящей встрече с Вондроушовой в Берлине
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с победительницей Уимблдона-2023 из Чехии Маркетой Вондроушовой в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине (Германия).

Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

«Она очень хитрый игрок, у неё хорошее касание и много ударов. Её игра идеально подходит для травяного покрытия. Это будет непростой задачей, но я очень рада встретиться с ней лицом к лицу. С нетерпением жду», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Счёт личных встреч 4-2 в пользу Соболенко. Она обыграла Вондроушову в Аделаиде-2023, на Australian Open — 2022, в Майами-2021, Хертогенсбохе-2018. Маркета оказалась сильнее в Индиан-Уэллсе-2018 и Штутгарте-2024.

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