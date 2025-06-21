«Я просто пою, когда принимаю душ». Алькарас — о том, что Синнер выпустил песню

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о песне, которую выпустил лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Итальянец записал композицию с известным оперным певцом Андреа Бочелли. Отметим, что Синнер в произведении не поёт, а только произносит несколько фраз.

— Вы видели, что Янник Синнер выпустил песню?

— Что?

— Да, это трудно объяснить. Янник Синнер выпустил песню с оперным певцом.

— Я не слышал песню полностью, но видел, что он кое-что выпустил.

— Ты можешь представить, что ты это делаешь?

— Думаю, я ещё не готов. Посмотрим через пару лет. Нет, имею в виду, я просто пою, когда принимаю душ, так что

пока не готов выпустить ни одной песни, по крайней мере, на мой взгляд.

— Ты говоришь, что не готов петь, но поёшь ли ты в душе или дома? И под какую музыку ты бы пел?

— Да, я пою, когда остаюсь один, в душе, в своей комнате. Это зависит от настроения. Мне нравится слушать реггетон, испанскую и английскую поп-музыку. Зависит от настроения на день или от периода времени. Я не знаю, мои чувства меняются, моё настроение меняется, — сказал Алькарас на пресс-конференции.