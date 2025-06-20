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«Уровень мог бы быть стабильнее». Джек Дрейпер — об игре на травяном покрытии

«Уровень мог бы быть стабильнее». Джек Дрейпер — об игре на травяном покрытии
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, как он оценивает свою игру на траве в сезоне-2025.

«Определённо, есть позитивные моменты. Думаю, я подаю довольно хорошо, однако мог бы лучше принимать. Движение, безусловно, играет важную роль в теннисе, чтобы начать показывать хорошую игру, а первая неделя на траве всегда даётся тяжело. Уровень игры мог бы быть стабильнее, но он придёт. Чем больше я тренируюсь и играю, тем больше прибавляю», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Ранее Джек Дрейпер вышел в полуфинал турнира в Лондоне, обыграв в матче 1/4 финала американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

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