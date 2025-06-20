«Он не сверхчеловек». Джек Дрейпер – о поражении Янника Синнера на турнире в Галле

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о проигрыше итальянца Янника Синнера на турнире в Галле (Германия).

«Он почти не проигрывал. Я не знаю точную статистику, но, кажется, тренер показывал мне, что с Цинциннати он проигрывал только Алькарасу. Он был самым стабильным и сильным игроком на туре. Но трава — совсем другое покрытие. Он только что играл на «Ролан Гаррос», и неудивительно, что это немного повлияло на Янника — ведь это его первый турнир на траве, а начать с отличного тенниса здесь очень сложно. Я уверен, что к Уимблдону он будет полностью готов. Он не сверхчеловек. Он будет проигрывать — особенно при таком уровне конкуренции», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Янник Синнер проиграл во втором круге турнира в Галле, уступив казахстанскому теннисисту Александру Бублику со счётом 6:3, 3:6, 4:6.