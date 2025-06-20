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Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 20 июня

Сегодня, 20 июня, прошёл пятый игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). 1/4 финала. Результаты игрового дня 20 июня:

Иржи Легечка (Чехия) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 7:5, 6:2;

Брэндон Накашима (США) – Джейк Дрейпер (Великобритания, 2) – 4:6, 7:5, 4:6;

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Артур Риндеркнеш (Франция, LL) – 7:5, 6:4;

Хольгер Руне (Дания, 2) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.