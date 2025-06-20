Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 20 июня

Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 20 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 июня, прошёл пятый игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). 1/4 финала. Результаты игрового дня 20 июня:

  • Иржи Легечка (Чехия) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 7:5, 6:2;
  • Брэндон Накашима (США) – Джейк Дрейпер (Великобритания, 2) – 4:6, 7:5, 4:6;
  • Карлос Алькарас (Испания, 1) – Артур Риндеркнеш (Франция, LL) – 7:5, 6:4;
  • Хольгер Руне (Дания, 2) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.

Материалы по теме
Медведев — Зверев, Хачанов — Бублик: русские корни полуфиналистов Галле
Медведев — Зверев, Хачанов — Бублик: русские корни полуфиналистов Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android