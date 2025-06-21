«Вчера была не лучшая ночь». Бублик прокомментировал выход в полуфинал турнира в Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В 1/4 финала он одолел Томаша Махача из Чехии со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

«Да, безусловно, вчера была не лучшая ночь, потому что приходило очень много сообщений, огромный такой медиаколлапс в какой-то степени. Я получил тонну сообщений. Очень рад, что сегодня получилось контролировать матч, в конце первого сета он совершил какие-то четыре невероятно удачных удара и забрал мою подачу, пришлось играть тай-брейк, но я всё равно сохранил спокойствие, можно сказать, с некоторыми поправками», — приводит слова Бублика BB Tennis.