«Вчера была не лучшая ночь». Бублик прокомментировал выход в полуфинал турнира в Галле
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В 1/4 финала он одолел Томаша Махача из Чехии со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 16:25 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
23
Томаш Махач
Т. Махач
«Да, безусловно, вчера была не лучшая ночь, потому что приходило очень много сообщений, огромный такой медиаколлапс в какой-то степени. Я получил тонну сообщений. Очень рад, что сегодня получилось контролировать матч, в конце первого сета он совершил какие-то четыре невероятно удачных удара и забрал мою подачу, пришлось играть тай-брейк, но я всё равно сохранил спокойствие, можно сказать, с некоторыми поправками», — приводит слова Бублика BB Tennis.
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