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«Я как комар». Бублик, Медведев, Зверев и Хачанов придумали прозвища для игры на траве

«Я как комар». Бублик, Медведев, Зверев и Хачанов придумали прозвища для игры на траве
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Полуфиналисты травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) придумали себе прозвища, которые можно использовать на траве.

Александр Бублик: Мне кажется, я как комар. Невозможно спать, когда я везде тут летаю. И меня непросто поймать.

Даниил Медведев: На траве моим прозвищем была бы Ящерица. Потому что ящерицы любят траву. Когда вы меня спросили про прозвище, я подумал: кто любит траву? И вспомнил о ящерицах, — приводит слова теннисистов ATP.

Третья ракетка мира немец Александр Зверев выбрал прозвище Лев-вегетарианец, а россиянин Карен Хачанов остановился на Кузнечике.

В полуфинале турнира в Галле Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым, а Карен Хачанов встретится с Александром Бубликом.

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