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Джек Дрейпер высказался о вопросах безопасности теннисистов на турнирах

Джек Дрейпер высказался о вопросах безопасности теннисистов на турнирах
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о взаимодействии с фанатами и вопросах безопасности для теннисистов на турнирах.

«У меня всегда был хороший опыт общения с фанатами. Наверное, будь я женщиной, я чувствовал бы себя менее комфортно в определённых ситуациях — и это понятно. Мужчине проще защитить себя, если вдруг что-то произойдёт. Здесь, на Queen's, всё организовано очень хорошо. У меня отличный сопровождающий — он следит за мной, заботится. Думаю, пока у ATP и WTA есть хорошие протоколы в отношении игроков, всё в порядке», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Ранее появилась информация, что преследователь британской теннисистки Эммы Радукану попытался подать заявку на участие в жеребьёвке по приобретению билетов на Уимблдон-2025.

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