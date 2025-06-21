Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня

Сегодня, 21 июня, в Берлине (Германия) состоятся полуфинальные матчи травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предпоследнего игрового дня соревнований в столице Германии.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/2 финала, 21 июня (время — московское):

13:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия);

15:30. Ван Синьюй (Китай, Q) — Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.