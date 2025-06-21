Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня
Комментарии

Сегодня, 21 июня, в Берлине (Германия) состоятся полуфинальные матчи травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предпоследнего игрового дня соревнований в столице Германии.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/2 финала, 21 июня (время — московское):

  • 13:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия);
  • 15:30. Ван Синьюй (Китай, Q) — Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

Материалы по теме
Самсонова одержала 20-ю победу в сезоне. А Хачанов стал последним полуфиналистом Галле
Самсонова одержала 20-ю победу в сезоне. А Хачанов стал последним полуфиналистом Галле
Сетка турнира в Берлине
Календарь турнира в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android