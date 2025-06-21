Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня

Сегодня, 21 июня, в Галле (Германия) состоятся полуфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). 1/2 финала. Расписание 20 июня (время московское):

16:00. Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия);

17:30. Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.