Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня

Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня
Комментарии

Сегодня, 21 июня, в Галле (Германия) состоятся полуфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). 1/2 финала. Расписание 20 июня (время московское):

  • 16:00. Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия);
  • 17:30. Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

Материалы по теме
Медведев — Зверев, Хачанов — Бублик: русские корни полуфиналистов Галле
Медведев — Зверев, Хачанов — Бублик: русские корни полуфиналистов Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android