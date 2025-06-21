Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня

Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня
Комментарии

Сегодня, 21 июня, в Лондоне (Великобритания) состоятся полуфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предпоследнего игрового дня соревнований в столице Великобритании.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне. 1/2 финала, 21 июня (время московское):

  • 15:00. Иржи Легечка (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания);
  • 16:30. Карлос Алькарас (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году не принимает участия в турнире.

Материалы по теме
Определились полуфиналисты турнира в АТР-500 в Лондоне
Сетка турнира в Лондоне
Календарь турнира в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android