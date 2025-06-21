Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня

Сегодня, 21 июня, в Лондоне (Великобритания) состоятся полуфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предпоследнего игрового дня соревнований в столице Великобритании.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне. 1/2 финала, 21 июня (время московское):

15:00. Иржи Легечка (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания);

16:30. Карлос Алькарас (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году не принимает участия в турнире.