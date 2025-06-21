Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 21 июня

Сегодня, 21 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоятся полуфинальные матчи травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/2 финала. Расписание 21 июня (время московское):

13:00. Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт (Польша);

14:30. Маккартни Кесслер (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову. В 2025 году Бултер проиграла Маккартни Кесслер в четвертьфинале.