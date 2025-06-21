«Надеюсь, он не будет корчить мне рожи». Коболли — об игре в паре с Бубликом на Уимблдоне

24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился ожиданиями от игры с казахстанским теннисистом Александром Бубликом в парном разряде на Уимблдоне-2025.

«Вы все уже видели, да?! Он сам меня об этом попросил, и я сразу спросил: «Почему? Я ведь не умею!» Но мы очень хорошие друзья, отлично ладим, я всегда за него болею, так что будет весело.

Надеюсь, он не будет корчить мне рожи, когда я ошибусь, а то мне будет непросто. Будем надеяться, что повеселимся. Нет, мы точно повеселимся. И, может, даже одержим пару побед!» — приводит слова Коболли Sky Sport Italia.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля.