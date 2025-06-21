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«Минимум два-три дня». Карлос Алькарас — о том, как переживает тяжёлые поражения

«Минимум два-три дня». Карлос Алькарас — о том, как переживает тяжёлые поражения
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как обычно приходит в себя после тяжёлых поражений.

«Бывали очень длинные матчи, которые я проиграл, и уходил с корта один с высоко поднятой головой. После них не нужно было много времени, чтобы прийти в себя. Но бывали и матчи, которые было очень тяжело пережить.

Я знаю, что для Синнера тот финал («Ролан Гаррос» — 2025) был довольно тяжёлым с моральной точки зрения. Так что я не знаю. По моему опыту, после некоторых поражений мне требовалось три или четыре дня, чтобы восстановиться морально. Физически тоже было тяжело. Минимум два-три дня, чтобы оправиться от очень тяжёлого поражения», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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