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«Всегда культовый». Пресс-служба ATP — о поведении Медведева в матче с Михельсеном

«Всегда культовый». Пресс-служба ATP — о поведении Медведева в матче с Михельсеном
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Пресс-служба ATP отреагировала на поведение 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева во время четвертьфинального матча с 33-м номером мирового рейтинга американцем Алексом Михельсеном в рамках травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором сете у россиянина пошла кровь из носа и перед оказанием медицинской помощи он удобно расположился на диване.

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
Алекс Михельсен
33
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Медди, всегда культовый…» — написано в сообщении пресс-службы ATP в официальном аккаунте в соцсетях.

После оказания помощи Медведев продолжил игру и довёл её до победы — 6:4, 6:3. Соперником Даниила в полуфинале турнира в Галле станет третья ракетка мира Александр Зверев из Германии.

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