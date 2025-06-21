«Всегда культовый». Пресс-служба ATP — о поведении Медведева в матче с Михельсеном
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Пресс-служба ATP отреагировала на поведение 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева во время четвертьфинального матча с 33-м номером мирового рейтинга американцем Алексом Михельсеном в рамках травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором сете у россиянина пошла кровь из носа и перед оказанием медицинской помощи он удобно расположился на диване.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
33
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Медди, всегда культовый…» — написано в сообщении пресс-службы ATP в официальном аккаунте в соцсетях.
После оказания помощи Медведев продолжил игру и довёл её до победы — 6:4, 6:3. Соперником Даниила в полуфинале турнира в Галле станет третья ракетка мира Александр Зверев из Германии.
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