«Всегда культовый». Пресс-служба ATP — о поведении Медведева в матче с Михельсеном

Пресс-служба ATP отреагировала на поведение 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева во время четвертьфинального матча с 33-м номером мирового рейтинга американцем Алексом Михельсеном в рамках травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором сете у россиянина пошла кровь из носа и перед оказанием медицинской помощи он удобно расположился на диване.

«Медди, всегда культовый…» — написано в сообщении пресс-службы ATP в официальном аккаунте в соцсетях.

После оказания помощи Медведев продолжил игру и довёл её до победы — 6:4, 6:3. Соперником Даниила в полуфинале турнира в Галле станет третья ракетка мира Александр Зверев из Германии.