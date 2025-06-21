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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, где выступит Мирра Андреева

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, где выступит Мирра Андреева
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Прошла жеребьёвка травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В основной сетке соревнований заявлены четыре россиянки: Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер.

Матчи первого круга с участием российских теннисисток:

  • Диана Шнайдер — Донна Векич (Хорватия);
  • Людмила Самсонова — победитель квалификации (Q);
  • Екатерина Александрова — Белинда Бенчич (Швейцария);

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева начнёт турнир со второго круга, в котором сыграет с победительницей матча Магдалена Френх (Польша) — Клара Таусон (Дания).

Другие наиболее заметные матчи первого круга:

  • Мария Саккари (Греция) — Юлия Путинцева (Казахстан);
  • Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США);
  • Элина Свитолина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Полностью с результатами жеребьёвки можно ознакомиться ниже:

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (2025)

Турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом $ 1 064 510 пройдёт с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Диана Шнайдер. В прошлогоднем финале она обыграла свою соперницу по первому кругу на нынешнем турнире хорватку Донну Векич — 6:3, 2:6, 6:3.

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