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Людмила Самсонова — Ван Синьюй: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Берлине

Людмила Самсонова — Ван Синьюй: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Берлине
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Сегодня, 21 июня, в рамках травяного турнира категории ATP-500 в Берлине (Германия) состоится четвертьфинальный матч между российской теннисисткой 20-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой и представительницей Китая Ван Синьюй (49-я в рейтинге WTA), пробившейся в основную сетку соревнований через квалификацию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Ван Синьюй, которая начнётся не ранее 15:30 мск.

Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 15:30 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Самсонова и Ван Синьюй провели между собой два матча на турнирах уровня WTA. В обеих встречах победу праздновала российская теннисистка.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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