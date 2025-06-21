Людмила Самсонова — Ван Синьюй: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Берлине

Сегодня, 21 июня, в рамках травяного турнира категории ATP-500 в Берлине (Германия) состоится четвертьфинальный матч между российской теннисисткой 20-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой и представительницей Китая Ван Синьюй (49-я в рейтинге WTA), пробившейся в основную сетку соревнований через квалификацию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Ван Синьюй, которая начнётся не ранее 15:30 мск.

Самсонова и Ван Синьюй провели между собой два матча на турнирах уровня WTA. В обеих встречах победу праздновала российская теннисистка.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.