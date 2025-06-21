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Медведев, Зверев, Хачанов, Бублик — кто из них выйдет в финал турнира в Галле?

Медведев, Зверев, Хачанов, Бублик — кто из них выйдет в финал турнира в Галле?
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Сегодня, 21 июня, в Галле (Германия) состоятся полуфинальные поединки травяного турнира категории ATP-500. В матчах за выход в финал сразятся четыре теннисиста с русскими корнями.

Россиянин Даниил Медведев (11-я ракетка мира) встретится с третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым. Ещё один теннисист из России, Карен Хачанов (22), поборется с представителем Казахстана Александром Бубликом (45).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Каким будет состав финала «пятисотника» в Галле?»

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

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Медведев — Зверев, Хачанов — Бублик: русские корни полуфиналистов Галле
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