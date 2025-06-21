Александр Бублик: я уже не тот, кого вы знали два-три года назад

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о том, что в последние пару лет стал серьёзнее относиться к теннису.

«Я повзрослел. К счастью, это случилось. Я уже не тот Бублик, которого вы знали два-три года назад. Стараюсь играть хорошо, потому что если играешь хорошо — играешь меньше и проводишь больше времени дома. Если я хорошо сыграю несколько недель в году, то смогу больше времени проводить с семьёй. Поэтому теперь я отношусь ко всему серьёзнее», — приводит слова Бублика Sky Sport Italia.

Сегодня, 21 июня, Александр Бублик сыграет с россиянином Кареном Хачановым в полуфинале травяного турнира в Галле (Германия).