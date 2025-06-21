Даниил Медведев — Александр Зверев: онлайн-трансляция полуфинала турнира в Галле

Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится полуфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Александр Зверев, которая начнётся не ранее 15:00 мск.

По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 12-7. Поначалу Зверев был впереди — 4-0 и 5-1, затем Медведев перевернул ход их противостояния. На траве они раньше никогда не встречались — почти все игры были на харде, и ещё две на грунте (обе выиграл Медведев).