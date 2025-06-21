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Александр Бублик — Карен Хачанов: где смотреть, во сколько полуфинал турнира в Галле

Александр Бублик — Карен Хачанов: где смотреть, во сколько полуфинал турнира в Галле
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Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится полуфинальный матч между казахстанским теннисистом 45-й ракеткой мира Александром Бубликом и россиянином Кареном Хачановым, занимающим 22-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Официальные трансляции матчей под эгидой ATP проводит BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Карен Хачанов, которая начнётся не ранее 16:30 мск.

Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 17:30 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Хачанов впереди по личным встречам — 1-0. Он выиграл в 2020 году на харде «Мастерса» — формально в Цинциннати, а по факту на кортах US Open, куда турнир был перенесён из-за пандемии, — со счётом 6:4, 6:4.

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