Александр Бублик — Карен Хачанов: где смотреть, во сколько полуфинал турнира в Галле
Поделиться
Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится полуфинальный матч между казахстанским теннисистом 45-й ракеткой мира Александром Бубликом и россиянином Кареном Хачановым, занимающим 22-ю строчку мирового рейтинга ATP.
Официальные трансляции матчей под эгидой ATP проводит BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Карен Хачанов, которая начнётся не ранее 16:30 мск.
Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 17:30 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
|1
|2
|3
|
|
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Хачанов впереди по личным встречам — 1-0. Он выиграл в 2020 году на харде «Мастерса» — формально в Цинциннати, а по факту на кортах US Open, куда турнир был перенесён из-за пандемии, — со счётом 6:4, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июня 2025
-
12:30
-
12:08
-
12:00
-
11:53
-
11:30
-
11:29
-
11:04
-
11:00
-
10:40
-
10:22
-
10:04
-
09:49
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:14
-
00:53
-
00:24
-
00:14
-
00:02
- 20 июня 2025
-
23:57
-
23:53
-
23:41
-
23:38
-
23:24
-
23:01
-
23:00
-
22:45
-
22:39
-
22:18
-
22:12
-
22:00
-
21:44
-
21:41