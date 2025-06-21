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Ренне Стаббс назвала самую слабую пару микста на US Open — 2025

Ренне Стаббс назвала самую слабую пару микста на US Open — 2025
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс считает, что испанец Карлос Алькарас и британка Эмма Радукану являются слабейшим дуэтом среди заявленных на микст на US Open — 2025.

«Это самая слабая пара. Я ничего не имею против них, просто говорю с точки зрения парного разряда. Не теряйте рассудок, потому что вы все знаете, как я отношусь к ним обоим. Я говорила о них обоих очень восторженно в течение последних нескольких лет.

Я видела, как Карлос играл в парном разряде с Рафой, и он был похож на маленького потерянного щенка. Он почти всегда не понимал, куда бить или где стоять на корте. Каким бы замечательным игроком он ни был, а он, возможно, лучший в мире прямо сейчас, я не знаю, каковы его навыки в паре», — приводит слова Стаббс FirstSportz.

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