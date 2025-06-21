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Роддик признался, что в детстве Серена Уильямс обыграла его со счётом 6:4

Роддик признался, что в детстве Серена Уильямс обыграла его со счётом 6:4
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик рассказал о матче с соотечественницей Сереной Уильямс в детском возрасте. Роддик в эфире канала Tennis Channel признался, что, когда теннисистам было по 10 лет, Серена обыграла его со счётом 6:4.

43-летняя Серна Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», четырёхкратная олимпийская чемпионка (одно золото — в одиночном разряде и три — в парном), также является пятикратной победительницей Итогового чемпионата WTA.

42-летний Роддик, помимо того, что завоевал титул US Open, играл в финалах четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2006, Уимблдонский турнир — 2004, 2005 и 2009); Энди — победитель 36 турниров ATP (из них 32 в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса (2007) в составе сборной США, член Международного зала теннисной славы с 2017 года.

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