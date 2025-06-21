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Даниил Медведев — Александр Зверев: история личных встреч перед полуфиналом в Галле

Даниил Медведев — Александр Зверев: история личных встреч перед полуфиналом в Галле
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Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится полуфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга ATP.

Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 12-7. Поначалу Зверев был впереди — 4-0 и 5-1, затем Медведев перевернул ход их противостояния. На траве они раньше никогда не встречались — почти все игры были на харде, и ещё две на грунте (обе выиграл Медведев).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 10 последних очных матчей игроков:

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Александр Зверев, которая начнётся не ранее 15:00 мск.

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