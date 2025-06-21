Даниил Медведев — Александр Зверев: история личных встреч перед полуфиналом в Галле
Поделиться
Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится полуфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга ATP.
Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 12-7. Поначалу Зверев был впереди — 4-0 и 5-1, затем Медведев перевернул ход их противостояния. На траве они раньше никогда не встречались — почти все игры были на харде, и ещё две на грунте (обе выиграл Медведев).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 10 последних очных матчей игроков:
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Александр Зверев, которая начнётся не ранее 15:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июня 2025
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:58
-
12:55
-
12:30
-
12:08
-
12:00
-
11:53
-
11:30
-
11:29
-
11:04
-
11:00
-
10:40
-
10:22
-
10:04
-
09:49
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:14
-
00:53
-
00:24
-
00:14
-
00:02
- 20 июня 2025
-
23:57
-
23:53
-
23:41
-
23:38
-
23:24
-
23:01
-
23:00
-
22:45
-
22:39