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Арина Соболенко — Маркета Вондроушова, результат матча 21 июня 2025, счет 0:2, 1/2 финала WTA 500 Берлин

Арина Соболенко проиграла Вондроушовой в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине
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В Берлине завершился полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 между трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и победительницей Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Игра закончилась победой чешской спортсменки в двух сетах — 6:2, 6:4.

Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Вондроушовой в матче за титул чемпионки турнира в Берлине станет победительница второго полуфинала между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой и китаянкой Ван Синьюй.

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