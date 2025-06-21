Арина Соболенко проиграла Вондроушовой в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине

В Берлине завершился полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 между трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и победительницей Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Игра закончилась победой чешской спортсменки в двух сетах — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Вондроушовой в матче за титул чемпионки турнира в Берлине станет победительница второго полуфинала между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой и китаянкой Ван Синьюй.

Видео: Майк Тайсон посетил турнир в Берлине.