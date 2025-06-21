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15-я ракетка мира Артюр Фис снялся с Уимблдона-2025

15-я ракетка мира Артюр Фис снялся с Уимблдона-2025
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15-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с Уимблдона-2025 в одиночном разряде. В основной сетке его заменит 127-я ракетка мира итальянец Фабио Фоньини.

Ранее Фис снялся с Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче третьего круга парижского турнира он должен был встретиться с российским теннисистом Андреем Рублёвым. В предыдущем матче на «Ролан Гаррос» с испанцем Хауме Мунаром французский теннисист испытывал проблемы со спиной. Позднее стало известно, что у французского теннисиста стрессовый перелом позвонка.

21-летний Фис — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалист одного в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021).

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