Вероника Кудерметова разгромила Рус и вышла в финал квалификации Бад-Хомбурга

40-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В первом круге квалификации она одержала уверенную победу над Аранчей Рус из Нидерландов (91-й номер рейтинга) — 6:1, 6:1.

Матч продолжался 47 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Рус один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в основную сетку турнира в Бад-Хомбурге Кудерметова-старшая поборется с победительницей матча Кэти Макнелли (США) — Виктория Азаренко (Беларусь).