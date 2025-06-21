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Виктория Азаренко вышла в финал квалификации Бад-Хомбурга, где сыграет с Кудерметовой

Виктория Азаренко вышла в финал квалификации Бад-Хомбурга, где сыграет с Кудерметовой
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Победительница двух турниров «Большого шлема», 76-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В первом круге она обыграла американку Кэти Макнелли (211-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Азаренко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Макнелли один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в основную сетку турнира в Бад-Хомбурге Виктория Азаренко поборется с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

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