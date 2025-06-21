Тренер Бублика — о занятиях: как сказал Саня, Галле на пиве не выигрывается

Тренер 45-й ракетки мира Александра Бублика Артём Супрунов рассказал об отношении казахстанского теннисиста к тренировкам.

— Если Саня вышел на корт, то он тренировку отпашет от первой до последней минуты. Может быть, там образ какой-то сложился, что он не тренируется, что он только кайфует, – но нет, это пахарь дикий. Если тренировочный день шесть часов, он отпашет все шесть. По самоотдаче на тренировках к нему вообще вопросов нет.

– То, что Саня кайфарик и ничего не делает – это просто миф, и те, кто так говорят, ничего не понимают в теннисе?

– Ну мы на самом деле за.

– Меньше ожиданий, меньше давления?

– Как говорят люди, видимо, что ожидания всё-таки какие-то большие всё равно. Но, как сказал Саня, Галле на пиве не выигрывается, – рассказал Супрунов в эфире Youtube-канала Mr.Tennis.

Напомним, сегодня, 21 июня, Бублик в полуфинале турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) сыграет с россиянином Кареном Хачановым.