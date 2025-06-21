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Маркета Вондроушова вышла в финал впервые с победного Уимблдона-2023

Маркета Вондроушова вышла в финал впервые с победного Уимблдона-2023
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164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В полуфинале она сенсационно обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:2, 6:4.

Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Вондроушова вышла в финал турнира WTA впервые с июля 2023 года. Тогда она играла в решающем матче Уимблдона-2023 и победила Онс Жабер из Туниса со счётом 6:4, 6:4.

За карьеру 25-летняя Маркета Вондроушова выиграла два титула в одиночном разряде (Биль-2017, Уимблдон-2023). Она была в финале «Ролан Гаррос» — 2019. Значительную часть своей профессиональной карьеры Вондроушова испытывает проблемы со здоровьем.

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