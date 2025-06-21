Маркета Вондроушова вышла в финал впервые с победного Уимблдона-2023

164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В полуфинале она сенсационно обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:2, 6:4.

Вондроушова вышла в финал турнира WTA впервые с июля 2023 года. Тогда она играла в решающем матче Уимблдона-2023 и победила Онс Жабер из Туниса со счётом 6:4, 6:4.

За карьеру 25-летняя Маркета Вондроушова выиграла два титула в одиночном разряде (Биль-2017, Уимблдон-2023). Она была в финале «Ролан Гаррос» — 2019. Значительную часть своей профессиональной карьеры Вондроушова испытывает проблемы со здоровьем.