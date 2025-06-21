Маркета Вондроушова впервые в карьере обыграла лидера рейтинга WTA

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Чемпионка Уимблона-2023 чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала первую победу в карьере над лидером рейтинга WTA. Сегодня, 21 июня, она в двух сетах обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:2, 6:4) в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Вондроушовой для победы над первой ракеткой мира потребовалось четыре матча.

Вондроушова в матчах с первыми ракетками мира:

16.01.2020. WTA-500. Аделаида. 1/4 финала. Вондроушова — Эшли Барти (Австралия) — 3:6, 3:6;

18.08.2023. WTA-1000. Цинциннати. 1/4 финала. Вондроушова — Ига Швёнтек (Польша) - 6:7 (3:7), 0:6;

04.06.2024. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Вондроушова — Ига Швёнтек — 0:6, 2:6;

21.06.2025. Вондроушова — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:2, 6:4.

Соперницей Вондроушовой в матче за титул чемпионки турнира в Берлине станет победительница второго полуфинала между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой и китаянкой Ван Синьюй.