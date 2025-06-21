Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркета Вондроушова впервые в карьере обыграла лидера рейтинга WTA

Маркета Вондроушова впервые в карьере обыграла лидера рейтинга WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблона-2023 чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала первую победу в карьере над лидером рейтинга WTA. Сегодня, 21 июня, она в двух сетах обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:2, 6:4) в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Вондроушовой для победы над первой ракеткой мира потребовалось четыре матча.

Вондроушова в матчах с первыми ракетками мира:

  • 16.01.2020. WTA-500. Аделаида. 1/4 финала. Вондроушова — Эшли Барти (Австралия) — 3:6, 3:6;
  • 18.08.2023. WTA-1000. Цинциннати. 1/4 финала. Вондроушова — Ига Швёнтек (Польша) -  6:7 (3:7), 0:6;
  • 04.06.2024. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Вондроушова — Ига Швёнтек — 0:6, 2:6;
  • 21.06.2025. Вондроушова — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:2, 6:4.

Соперницей Вондроушовой в матче за титул чемпионки турнира в Берлине станет победительница второго полуфинала между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой и китаянкой Ван Синьюй.

Материалы по теме
Арина Соболенко проиграла Вондроушовой в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android