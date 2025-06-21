Маркета Вондроушова оценила сенсационную победу над Соболенко в Берлине
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164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в полуфинале турнира в Берлине (Германия) — 6:2, 6:4.
Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
— Потрясающие ощущения. Вчера, когда играла здесь с Онс Жабер, чувствовала себя аутсайдером. Сегодня против Арины тоже. Но поддержка полного стадиона всегда вдохновляет. Я этим наслаждаюсь.
— Что чувствовала в последнем гейме, когда уступала 0-40? Как удалось перебороть себя и соперницу?
— От меня там многое не зависело. Такой счёт получился, потому что Арина провела несколько отличных розыгрышей. Я это приняла и сфокусировалась на следующих очках. Старалась сохранить концентрацию и быть расслабленной. Это помогло, — сказала Вондроушова после матча.
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