Маркета Вондроушова оценила сенсационную победу над Соболенко в Берлине

164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в полуфинале турнира в Берлине (Германия) — 6:2, 6:4.

— Потрясающие ощущения. Вчера, когда играла здесь с Онс Жабер, чувствовала себя аутсайдером. Сегодня против Арины тоже. Но поддержка полного стадиона всегда вдохновляет. Я этим наслаждаюсь.

— Что чувствовала в последнем гейме, когда уступала 0-40? Как удалось перебороть себя и соперницу?

— От меня там многое не зависело. Такой счёт получился, потому что Арина провела несколько отличных розыгрышей. Я это приняла и сфокусировалась на следующих очках. Старалась сохранить концентрацию и быть расслабленной. Это помогло, — сказала Вондроушова после матча.