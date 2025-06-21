Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркета Вондроушова оценила сенсационную победу над Соболенко в Берлине

Маркета Вондроушова оценила сенсационную победу над Соболенко в Берлине
Аудио-версия:
Комментарии

164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в полуфинале турнира в Берлине (Германия) — 6:2, 6:4.

Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

— Потрясающие ощущения. Вчера, когда играла здесь с Онс Жабер, чувствовала себя аутсайдером. Сегодня против Арины тоже. Но поддержка полного стадиона всегда вдохновляет. Я этим наслаждаюсь.

— Что чувствовала в последнем гейме, когда уступала 0-40? Как удалось перебороть себя и соперницу?
— От меня там многое не зависело. Такой счёт получился, потому что Арина провела несколько отличных розыгрышей. Я это приняла и сфокусировалась на следующих очках. Старалась сохранить концентрацию и быть расслабленной. Это помогло, — сказала Вондроушова после матча.

Материалы по теме
Маркета Вондроушова вышла в финал впервые с победного Уимблдона-2023
Арина Соболенко впервые в 2025 году проиграла полуфинальный матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android