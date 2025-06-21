Стала известна сетка турнира ATP-250 в Истбурне, где сыграют Бублик, Фриц и Пол

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В основной сетке соревнований первый номер посева присвоен четвёртой ракетке мира американскому теннисисту Тейлору Фрицу. Ни один россиянин не примет участия в турнире.

Наиболее заметные матчи первого круга:

Зизу Бергс (Бельгия) — Жоао Фонсека (Бразилия);

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Флавио Коболли (Италия);

Александр Бублик (Казахстан) — Франсиско Комесанья (Аргентина);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — победитель квалификации (Q).

Первые четыре номера посева начнут турнир со второго круга.

Соревнования в Истбурне пройдут с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом турнира является Тейлор Фриц.