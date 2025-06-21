Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA-250 в Ноттингеме

46-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В полуфинале она одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт (31-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Ястремская выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Линетт три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За титул турнира в Ноттингеме Даяна Ястремская поборется с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия).