Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA-250 в Ноттингеме
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46-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В полуфинале она одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт (31-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Ноттингем. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:10 МСК
46
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
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31
Магда Линетт
М. Линетт
Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Ястремская выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Линетт три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За титул турнира в Ноттингеме Даяна Ястремская поборется с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
Комментарии
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