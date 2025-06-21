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Роддик: Синнер — один из фаворитов на победу в Уимблдоне. Поражение от Бублика не шокирует

Роддик: Синнер — один из фаворитов на победу в Уимблдоне. Поражение от Бублика не шокирует
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик считает, что итальянец Янник Синнер — один из главных фаворитов Уимблдона-2025, даже несмотря на поражение от Александра Бублика во втором круге турнира в Галле (Германия).

«Это не лучшее покрытие Синнера, вероятно, его нелюбимое. Но в моём представлении он всё ещё один из трёх фаворитов на победу в Уимблдоне вместе с Алькарасом и Новаком. Это не изменится, потому что Бублик отлично играл один час. Пятисетовики, двухнедельный турнир — другие требования, и Синнер будет только лучше.

Движение на Уимблдоне будет откровенно лучше, чем в Галле, особенно по бокам, где тени как бы создают немного скользкий механизм на несколько часов подряд. Послушайте, я не думаю, что это шокирующее поражение. Бублик входит в список 10-15 лучших игроков на травяных кортах прямо сейчас, если он в форме и заинтересован. Мне очень нравится Бублик на траве», — приводит слова Роддика FirstSportz.

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