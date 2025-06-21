Людмила Самсонова проиграла квалифаеру Ван Синьюй в полуфинале турнира в Берлине
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче 1/2 финала она уступила китаянке Ван Синьюй (Q) со счётом 4:6, 1:6.
Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Самсонова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету китаянки три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Ван Синьюй в матче за титул чемпионки турнира в Берлине сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, обыгравшей в своём полуфинале первую ракетку мира Арину Соболенко.
Отметим, что китайская теннисистка начинала турнир с квалификационного раунда.
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