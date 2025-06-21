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Людмила Самсонова — Ван Синьюй, результат матча 21 июня 2025, счет 0:2, 1/2 финала WTA 500 Берлин

Людмила Самсонова проиграла квалифаеру Ван Синьюй в полуфинале турнира в Берлине
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче 1/2 финала она уступила китаянке Ван Синьюй (Q) со счётом 4:6, 1:6.

Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Самсонова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету китаянки три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Ван Синьюй в матче за титул чемпионки турнира в Берлине сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, обыгравшей в своём полуфинале первую ракетку мира Арину Соболенко.

Отметим, что китайская теннисистка начинала турнир с квалификационного раунда.

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