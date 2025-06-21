Людмила Самсонова проиграла квалифаеру Ван Синьюй в полуфинале турнира в Берлине

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче 1/2 финала она уступила китаянке Ван Синьюй (Q) со счётом 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Самсонова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету китаянки три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Ван Синьюй в матче за титул чемпионки турнира в Берлине сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, обыгравшей в своём полуфинале первую ракетку мира Арину Соболенко.

Отметим, что китайская теннисистка начинала турнир с квалификационного раунда.