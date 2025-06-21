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Чесноков: приятно, что Бублик не кривляется, не устраивает клоунаду. Может, повзрослел

Чесноков: приятно, что Бублик не кривляется, не устраивает клоунаду. Может, повзрослел
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высоко оценил сенсационную победу казахстанского теннисиста Александра Бублика над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира в Галле (Германия).

«Для меня стало сенсацией, что он прошёл Синнера. Бублик сейчас показывает свой лучший теннис в карьере, я никогда его таким не видел. Приятно, что он стал серьёзнее относиться к теннису, не кривляется, не устраивает клоунаду на корте. Он выходит играть и старается обыгрывать своих соперников. Может быть, он повзрослел, пора бы уже», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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