Теннисистки из Чехии три года подряд наносят Соболенко первые поражения в полуфиналах
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко на протяжении трёх лет проигрывает первый полуфинал в сезоне представительницам Чехии. Сегодня, 21 июня, она в двух сетах уступила чемпионке Уимблона-2023 Маркете Вондроушовой (2:6, 4:6) в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Первые поражения Арины Соболенко в полуфиналах последних трёх сезонов WTA:
- 8.06.2023. «Ролан Гаррос». Соболенко — Каролина Мухова — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.
- 3.08.2024. WTA-500. Вашингтон. Соболенко — Мари Боузкова — 4:6, 6:3, 3:6.
- 21.06.2025. WTA-500. Берлин. Соболенко - Маркета Вондроушова - 2:6, 4:6.
Соперницей Вондроушовой в матче за титул чемпионки турнира в Берлине станет победительница второго полуфинала между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой и китаянкой Ван Синьюй.
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