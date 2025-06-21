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Теннисистки из Чехии три года подряд наносят Соболенко первые поражения в полуфиналах

Теннисистки из Чехии три года подряд наносят Соболенко первые поражения в полуфиналах
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко на протяжении трёх лет проигрывает первый полуфинал в сезоне представительницам Чехии. Сегодня, 21 июня, она в двух сетах уступила чемпионке Уимблона-2023 Маркете Вондроушовой (2:6, 4:6) в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Первые поражения Арины Соболенко в полуфиналах последних трёх сезонов WTA:

  • 8.06.2023. «Ролан Гаррос». Соболенко — Каролина Мухова — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.
  • 3.08.2024. WTA-500. Вашингтон. Соболенко — Мари Боузкова — 4:6, 6:3, 3:6.
  • 21.06.2025. WTA-500. Берлин. Соболенко - Маркета Вондроушова - 2:6, 4:6.

Соперницей Вондроушовой в матче за титул чемпионки турнира в Берлине станет победительница второго полуфинала между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой и китаянкой Ван Синьюй.

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