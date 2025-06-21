Арина Соболенко впервые за шесть лет проиграла сопернице, не входящей в топ-150 рейтинга
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал травяного турнира в Берлине (Германия). Сегодня, 21 июня, она неожиданно проиграла чемпионке Уимблдона-2023, 164-й ракетке мира чешке Маркете Вондроушовой в Берлине (Германия) — 2:6, 4:6.
Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
В последний раз Соболенко проигрывала матч теннисистке, не входящей в топ-150 рейтинга WTA, в 2019 году. На травяном турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) белоруска уступила австралийке Дестани Айаве (тогда была 214-й).
Маркета Вондроушова — победительница Уимблдона-2023, финалистка «Ролан Гаррос» — 2019.
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