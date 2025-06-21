У Даниила Медведева во втором матче подряд в Галле потекла кровь из носа
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В эти минуты на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) проходит полуфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга ATP.
Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 16:15 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
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|6 1
|
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
При счёте 4:4 15:15 на подаче Зверева Медведев взял медицинский тайм-аут из-за того, что у него пошла кровь из носа. В Галле с Даниилом это случается второй раз подряд — в четвертьфинале с американцем Алексом Михельсеном россиянин был вынужден остановить матч по аналогичной причине.
Фото: Кадр из трансляции
На момент написания новости в матче Медведева и Зверева счёт равный — 5:5 в первом сете. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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