Медведев — Зверев: россиянин на тай-брейке выиграл перый сет полуфинала в Галле

Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) проходит полуфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга ATP. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:3) в пользу Даниила.

По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 12-7. Поначалу Зверев был впереди — 4-0 и 5-1, затем Медведев перевернул ход их противостояния. На траве они раньше никогда не встречались — почти все игры были на харде и ещё две на грунте (обе выиграл Медведев).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.