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Джек Дрейпер — Иржи Легечка, результат матча 21 июня 2025, счет 4:6, 6:4, 5:7, 1/2 турнира АТР-500 в Лондоне

Джек Дрейпер проиграл Иржи Легечке в 1/2 финала турнира в Лондоне
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер не смог выйти в финал теннисного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), уступив в полуфинальном матче чешскому теннисисту Иржи Легечке (30-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 5:7.

Лондон (м). 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 15:10 МСК
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
4 		6 5
         
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Матч продлился 2 часа 9 минут. За время игры Иржи Легечка сделал 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Джек Дрейпер выполнил 14 эйсов, допустив при этом три двойные ошибки, и смог реализовать один брейк-пойнт из шести.

В финале турнира в Лондоне Легечка сыграет с победителем встречи между испанцами Карлосом Алькарасом и Роберто Баутиста-Агутом.

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