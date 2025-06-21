Джек Дрейпер проиграл Иржи Легечке в 1/2 финала турнира в Лондоне

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер не смог выйти в финал теннисного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), уступив в полуфинальном матче чешскому теннисисту Иржи Легечке (30-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 5:7.

Матч продлился 2 часа 9 минут. За время игры Иржи Легечка сделал 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Джек Дрейпер выполнил 14 эйсов, допустив при этом три двойные ошибки, и смог реализовать один брейк-пойнт из шести.

В финале турнира в Лондоне Легечка сыграет с победителем встречи между испанцами Карлосом Алькарасом и Роберто Баутиста-Агутом.