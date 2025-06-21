Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира в Истбурне

87-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла в финал квалификации травяного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в полуфинальном матче американку Бернарду Перу (78-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча Камилла Рахимова смогла сделать четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Бернарда Пера выполнила 18 эйсов, допустив при этом семь двойных ошибок и реализовав три брейк-пойнта из девяти.

В финале квалификации турнира в Истбурне Камилла Рахимова сыграет с британской теннисисткой Хитер Уотсон.