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Камилла Рахимова — Бернарда Пера, результат матча 21 июня 2025, счет 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3, квалификация турнира в Истбурне

Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира в Истбурне
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87-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла в финал квалификации травяного турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в полуфинальном матче американку Бернарду Перу (78-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча Камилла Рахимова смогла сделать четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Бернарда Пера выполнила 18 эйсов, допустив при этом семь двойных ошибок и реализовав три брейк-пойнта из девяти.

В финале квалификации турнира в Истбурне Камилла Рахимова сыграет с британской теннисисткой Хитер Уотсон.

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