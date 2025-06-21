Определились финалистки турнира WTA-500 в Берлине

Сегодня, 21 июня, в Берлине (Германия) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований в столице Германии.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине (Германия). Финал:

Маркета Вондроушова (Чехия) — Ван Синьюй (Китай).

Отметим, что в полуфинале турнира в Берлине китаянка Ван Синьюй обыграла 20-ю ракетку мира российскую теннисистку Людмилу Самсонову, а Вондроушова оказалась сильнее первой ракетки мира Арины Соболенко.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.