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Определились финалистки турнира WTA-500 в Берлине

Определились финалистки турнира WTA-500 в Берлине
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Сегодня, 21 июня, в Берлине (Германия) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований в столице Германии.

Берлин. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине (Германия). Финал:

Отметим, что в полуфинале турнира в Берлине китаянка Ван Синьюй обыграла 20-ю ракетку мира российскую теннисистку Людмилу Самсонову, а Вондроушова оказалась сильнее первой ракетки мира Арины Соболенко.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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